Общество

Переехавшим из-за рубежа соотечественникам компенсируют затраты на медкомиссии

Переехавшим из-за рубежа соотечественникам компенсируют затраты на медкомиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Очередное заседание по оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа провела Комиссия по определению дополнительных социальных гарантий участникам Государственной программы.

Участники Комиссии положительно рассмотрели 29 заявлений, которые подали участники программы в августе и сентябре. Среди них — компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров для получения разрешения на временное проживание, частичная компенсация стоимости аренды жилья и на материальную помощь.

Напомним, в Псковской области с 2010 года в целях привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов и улучшения демографической ситуации реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривающая ее участникам материальную поддержку.