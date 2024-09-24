Общество

Более 500 вакансий представят на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове

Осенняя ярмарка трудоустройства пройдет в Пскове 26 сентября. На ней представят более 500 вакансий от 27 работодателей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Участников ждут экспресс-собеседования, профессиональные тестирования, консультации специалистов службы занятости. Будут представлены такие сферы деятельности как оборонно-промышленный комплекс, гостиничный сервис, швейное производство, сфера образования, военная структура, полиция, производство продуктов питания (мучные изделия, мясные изделия, молочная продукция, деревообработка, банковская сфера и другие). Заработная плата представленных вакансий на ярмарке составит от 30 до 60 тысяч рублей.

Мероприятие состоится в Центре занятости населения города Пскова (улица Коммунальная, 71А) с 12:00 до 14:00.