У коров и лошадей в Псковской области за месяц выявили 14 случаев гельминтоза

14 случаев гельминтоза выявлено у сельскохозяйственных животных в Псковской области за август. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.
Фотографии Псковской областной ветеринарной лаборатории
За август специалисты отдела микробиологии Псковской областной ветлаборатории при исследовании на гельминтозы у крупного рогатого скота выявили 13 случаев кишечного стронгилятоза, у лошадей – один случай.
Основными причинами широкого распространения стронгилятозов в хозяйствах являются:
Для профилактики и эффективного лечения владельцам животных необходимо своевременно обращаться в лабораторию по вопросам проведения диагностики на паразитарные заболевания, напомнили в лаборатории.