Общество

Игорь Дитрих: Городки и села Псковской области стали чище и уютнее

Псковская область преображается, муниципальные образования становятся чище и уютнее из года в год. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работа ТОСов, работа по формированию комфортной городской среды... В каждом маленьком населенном пункте, городке и районном центре каждый год, а может и каждый месяц появляются новые места. Скамейки, аллеи, асфальт на площади, сцена...» – обратил внимание Игорь Дитрих.

Он уточнил, что по отдельности все эти изменения могут казаться незначительными, но все вместе это имеет большое значение для улучшения качества жизни в Псковской области.

«Я сам бывал во многих районах, бывал с депутатом Государственной Думы от Псковской области Александром Козловским. Видно, что наши городки и села стали чище, уютнее. В глазах местных жителей пропала безысходность. Все понимают, что есть решенные проблемы, есть нерешенные проблемы, которые решать нужно еще не один год. Наша Псковская область преображается», – добавил Игорь Дитрих.