Общество

Игорь Иванов: Воспитатели вносят высочайший вклад в наше общество

С Днем дошкольного работника псковичей поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

«Уважаемые воспитатели, работники и руководители детских садов и учреждений дошкольного образования! От имени профсоюзов региона поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы вносите высочайший вклад в наше общество — воспитываете будущие поколения. Именно в ваших чутких и надежных руках находится самая большая ценность для всех — наши дети. Своим упорным и тяжелым трудом вы вкладываете в них необходимые основы. Учите их правильному поведению в этом сложном мире, даете основные знания и прививаете уважение и любовь к нашей Родине», - отметил Игорь Иванов.

Он пожелал дошкольным работникам здоровья, терпения, благополучия и новых успехов.