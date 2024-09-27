Общество

Владимир Папорт возглавил колонну полицейских на закрытии мотосезона в Пскове

Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на масштабном закрытии мотосезона в Пскове обеспечили полицейские, в том числе мотопатрули управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. При этом все желающие могли сфотографироваться на полицейских мотоциклах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Владимир Папорт на служебном автомобиле лично возглавил движение организованной мотоколонны.

В ведомстве отметили, что в текущем году с участием мототранспорта на территории нашего региона произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых 47 человека получили ранения различной степени тяжести.