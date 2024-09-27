Общество

День избирательных комиссий в Псковской области отмечают 29 сентября

День избирательных комиссий в Псковской области отмечают в последнее воскресенье сентября.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

«В любом деле самое главное — это люди. Разносторонние и талантливые, любящие свое дело и всегда готовые развиваться и учиться новому — такие они, наши организаторы выборов», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.

Сегодня членами избирательных комиссий в Псковской области являются 5262 человека, еще 39 сотрудников работают в составе аппарата, в том числе обеспечивая бесперебойную работу государственной автоматизированной системы «Выборы».

«Разные профессии, возраст, статус, взгляды на жизнь, объединенные главной миссией — организацией и проведением выборов на территории Псковской области. Спасибо каждому из вас, коллеги, за ваш труд! Вместе мы сможем многое», - добавили в облизбиркоме.