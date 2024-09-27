Общество

Конкуренция за работу среди переводчиков за три года выросла в шесть раз в Псковской области

В преддверии Дня переводчика эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько выросла конкуренция, а также сколько можно заработать в этой профессии.

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели искали более 5,5 тыс. переводчиков. При этом анализ рынка труда показывает, что за последние годы работодатели постепенно сокращают число вакансий именно для переводчиков. Так, в целом по стране число вакансий для переводчиков сократилось на 2% относительно 2023, а также на 32% относительно 2022 года. В Псковской области число вакансий для переводчиков снизилось тоже, но на 17%. Параллельно этому компании наращивают число предложений для специалистов самых разных профессий, но хорошо владеющих разными языками.

Например, число вакансий с упоминанием требования хорошего знания английского языка с начала года в целом по стране превысило 63 тыс., что на 14% больше, чем в 2023. Число вакансий с требованием знать китайский язык выросло почти до 2 тыс., что на 20% больше, чем в 2023. Количество вакансий с упоминанием испанского выросло до 300, что на 23% больше, чем в прошлом году. Таким образом, у работодателей растет спрос на специалистов, хорошо знающих иностранные языки, а не конкретную профессию.

Тренд снижения числа вакансий для переводчиков породил другую важную отличительную черту, характерную для этой профессии: рост конкуренции за рабочие места в этой профессиональной среде. Так, если осенью 2021 года на одну вакансию переводчика приходилось порядка 6 резюме, что соответствовало норме для рынка, то осенью 2024 года уже в 6 раз больше, а именно 36 резюме от переводчиков на одну вакансию.

Подобный тренд роста конкуренции также связан и с увеличением интереса россиян к этой профессии и, как следствие, числа соискателей на рабочие места.

В целом профессия переводчика на данный момент занимает 6 место в рейтинге высококонкурентных профессий*. Для сравнения на первом месте по уровню конкуренции находится профессия режиссера и сценариста (125 резюме на вакансию), на втором месте профессия журналиста (49), на третьем месте – профессия менеджера по стратегии (58 резюме на вакансию).

Топ профессий с самой высокой конкуренцией за рабочие места, осень, 2024:

Профессия Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) Режиссер, сценарист 125,6 Журналист, корреспондент 49,4 Менеджер/консультант по стратегии 42,9 Психолог 40,8 Руководитель филиала 39,9 Переводчик 36,2 Продюсер 34,3 Бортпроводник 33,9 Руководитель отдела аналитики 32,4 Менеджер по работе с партнерами 32

Между тем, даже несмотря на некоторое ослабление спроса на переводчиков, предлагаемые зарплаты в вакансиях для этих специалистов растут. Так, средняя зарплата для этой профессии в целом по РФ достигла уровня в 73,3 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в 2023, а также на 33% больше, чем в 2022 и на 57% больше, чем в 2021. В Псковской области доход переводчика тоже вырос: +18 тыс. рублей до 70 тыс. рублей.

Аналитика также показывает, что работодатели все-таки склонны «доплачивать» за знание иностранного языка. Например, в вакансиях, где есть требование, касающееся знания китайского языка, зарплата доходит до 100 тыс. (+20% роста за год). Специалистам разных профессий, но со знанием английского сейчас готовы платить более 94 тыс. рублей (+14% за год), в вакансиях с упоминанием испанского языка средняя зарплата превышает 73 тыс. (+23%).