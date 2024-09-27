Общество

Призеров премии «Экология – дело каждого» наградили в Пскове

Награждение призеров IV сезона международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» состоялось в структурном подразделении Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

По итогам 4 сезона Псковская область вошла в топ-10 по количеству заявок и заняла 6 строчку в рейтинге. Из более 80 тысяч заявок 7 работ участников из Псковской области отмечены дипломами за 2 место, а также специальными призами премии.

2 места в номинации «Экоблогер» удостоена пятнадцатилетняя Софья Мартынова, которая рассказала об осознанном потреблении и поиске баланса между личным комфортом и пользой для планеты.

Обладателем специального приза в номинации «Экопроект» стала шестнадцатилетняя Марина Горковенко. Девочка представила работу о том, как можно улучшить условия содержания енота по кличке Чуня, построив для него уютный домик. Марина Горковенко не первый год участвует в премии. В третьем сезоне девочка заняла первое место в номинации «Поколение будущего» за работу про аварийные гаражи в Пскове.

Марина Горковенко минувшим летом вместе с другими призерами премии приняла участие в экосмене в Байкальской международной школе на озере Байкал.

Четырнадцатилетний Даниил Веденяпин из Великих Лук получил диплом специального приза в номинации «Поколение будущего» за рассказ об экологической политике завода «Велмаш».

В номинации «Экомир» специального приза удостоена девятилетняя Светлана Садрутдинова. Девочка благодаря участию в премии посетила минувшим летом детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина».

Восьмилетний Егор Астратенок и его тринадцатилетняя сестра Виктория Астратенокиз Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова удостоены дипломов специального приза в номинации «Экоблогер», Егор Астратенок рассказал, как он каждый день по дороге в школу очищает улицы города от мусора, а Виктория Астратенок про голубую ель, которой требуется помощь.

Одиннадцатилетний Богдан Дмитриев, заметив неисправный канализационный коллектор, обратился в администрацию города Пскова с сообщением, по которому власти города оперативно отреагировали и устранили нарушение. Мальчик получил диплом специального приза в номинации «Экоблогер», а летом посетил комплекс «Жемчужина».

Напомним, «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена по инициативе руководителя службы Светланы Радионовой в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Пятый сезон премии стартовал 1 августа. Прием заявок продлится до 1 апреля.

Призеры премии получат ценные призы, поездки на море, а также дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы.