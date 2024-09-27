Общество

В Пскове мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений – опрос

Женщины в Пскове реже проявляют инициативу в начале отношений, зато чаще предлагают вступить в брак. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова, состоящие в браке или отношениях.

Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 66% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 8% мужчин, что предложила встречаться — 7%, что форсировала свадьбу — 16%.

Женский взгляд на отношения: о том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 53% жительниц Пскова, романтических отношений — 57%, свадьбы — 60%. Сами пригласили на свидание своего парня 15%, предложили встречаться — 10%, настояли на свадьбе — 22%.

Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, чаще мужчин, находящихся в незарегистрированном союзе, считают себя инициаторами первого свидания и начала отношений. Среди состоящих в браке жительниц Пскова больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

Опрос работающих в разнополых коллективах показал: мужчины уверены, что сильный пол чаще проявляет инициативу в работе (60%), женщины не согласны — по их мнению, они более инициативны (51%), однако если среди мужчин готовых признать более инициативными противоположный пол только 11%, то среди женщин 26% считают, что первенство в этом вопросе — за мужчинами.