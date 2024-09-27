Общество

VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у псковичей — аналитики

Доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у псковских абонентов выросла вдвое и составляет на сегодня около 10% от всего потребления в сети. Активность жителей Пскова в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 18,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МегаФон.

Фото: МегаФон

По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов псковичи тратят в VK (18,5%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 2 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 4,5% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 10%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.

В то же время на TikTok в Пскове сейчас приходится 6,3% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 3 процентных пункта. Еще 6% занимает «Кинопоиск» (рост на 1,5 п.п.), а 1% — занимает WhatsApp (рост на 0,3 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре псковского потребления упала до 1% (снижение на 0,1 п.п.). Также 17% объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.

Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK — на 12%.

«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», — отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.