Общество

Первый этаж Поганкиных палат в Пскове будет закрыт по техническим причинам 1 октября

Первый этаж Поганкиных палат в Пскове будет закрыт по техническим причинам 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Доступны к осмотру экспозиция «Музей Псковского археологического общества», выставка «Клады великих потрясений».

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Просим учитывать это при посещении музея», - добавили в музее.

Также в 15:00 пройдет сборная экскурсия по тематическим экспозициям палат. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311.