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Общество

Преимущества заключения гражданско-правового договора с работником назвал юрист

01.10.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

В современном мире всё больше компаний и организаций предпочитают заключать гражданско-правовые договоры вместо традиционных трудовых. Это связано с рядом преимуществ и особенностей таких соглашений. Когда гражданско-правовой договор может быть более выгодным и удобным решением, чем трудовой договор, отметил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. 

Согласно статье 56 Трудового кодекса РФ, трудовой договор устанавливает трудовые отношения между работником и работодателем, в то время как гражданско-правовой договор регулирует обязательства сторон с учетом норм Гражданского кодекса РФ. В некоторых случаях можно заключить гражданско-правовой договор вместо трудового.

«Основные критерии, при которых это допустимо, следующие. Во-первых, это отсутствие трудовой функции. Гражданско-правовой договор может быть заключен, если выполняемые работы не требуют исполнения трудовых функций, предусмотренных ТК РФ (исполнение определенной функции на постоянной основе в соответствии со штатным расписанием). Например, услуги консультанта или подрядчика могут быть оформлены как гражданско-правовые», – объясняет Палюлин.

Также такой договор возможен при независимости сторон. В случае, если одна сторона (исполнитель) действует на свой риск и самостоятельно определяет порядок выполнения работ, это может свидетельствовать о том, что отношения имеют гражданско-правовой характер. Важно понимать, что исполнитель не подчиняется внутреннему распорядку компании, что является признаком трудовых отношений, пишет RuNews24.ru.

«Если в договоре предусматриваются конкретные сроки выполнения работ и результат, который должен быть достигнут, это также может указывать на гражданско-правовой характер отношений. Например, к гражданско-правовым относится договор на выполнение строительных работ или оказание услуг», – добавляет юрист.

Кроме того, гражданско-правовые отношения могут быть оформлены для оказания разовых или нерегулярных услуг, тогда как трудовые отношения подразумевают регулярное выполнение обязанностей.

Важно отметить, что при наличии признаков трудовых отношений (например, постоянный контроль со стороны работодателя, выполнение работы в определенное время) суд может квалифицировать гражданский договор как трудовой, что повлечет за собой соответствующие последствия для сторон.

Теги: #документы
Источник: Псковская Лента Новостей
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