Общество

Новый пешеходный мост через Пскову не нарушает панорамы города — архитектор Игорь Лагунин

Новый пешеходный мост через реку Пскову в Пскове не нарушает панорамы города. Об этом архитектор-реставратор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин заявил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Архитектор не разделяет критики дизайна нового пешеходного моста, так как данное решение, по его мнению, не выбивается из общей панорамы города. Помимо этого гость студии отметил, что новый мост облегчает проведение экскурсий по Псковскому кремлю.

«Почему я не против этого мостика? Потому что нижние решетки по трезвому осмыслению все равно не решают проблему туристских потоков. Там очень высокие ступени, там переход для энтузиастов и особо прытких людей. Не всякая группа сможет там пройти. Мост - более спокойный переход, он вполне нормально вписывается в эту концепцию. По поводу забора - он нейтральный, он не выбивается из панорамы окружающего, панораму Кремля он не нарушает», — заключил Игорь Лагунин.