Общество

В Псковской области стартовал второй этап всероссийской акции «Призывник»

В период с 1 октября по 1 декабря на территории Псковской области проводится второй этап всероссийской акции «Призывник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В числе запланированных мероприятий — антинаркотические лекции и беседы с разъяснением негативных последствий незаконного потребления наркотиков и существующая ответственность за участие в их незаконном обороте для лиц призывного возраста, будущих призывников и военнослужащих. Также внимание уделят мероприятиям по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.

Всероссийская акция направлена на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Организатором акции на территории региона выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Напомним, что во время осеннего призыва в России будут призваны 133 тысячи человек.