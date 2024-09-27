Общество

133 тысячи россиян наберут на военную службу в осенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Документ размещен на официальном сайте публикования нормативных актов.

С октября по конец декабря планируется призвать в армию 133 тысячи человек.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 133 000 человек», - говорится в документе.

Также согласно указу будет осуществлено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.