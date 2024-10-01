Общество

Врач назвала тех, кому нельзя есть творог

Рекомендуется отказаться от творога при наличии аллергии на молочные белки, также следует ограничить его количество людям с заболеваниями почек, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Ограничивать продукт нужно, если вы слишком чувствительны к лактозе и испытываете дискомфорт от творога. А при аллергии на молочные белки придется и вовсе отказываться от творога. Отдельное внимание стоит уделить гликемическому индексу творога. Правда, это актуально для людей с сахарным диабетом второго типа. А вот здоровым людям опасаться этого индекса не стоит», - сказала Людмила Сухорукова.

По ее словам, для людей с заболеванием почек существует ограничение по количеству творога. Это связано с тем, что для таких пациентов действуют общие рекомендации по ограничению белка в рационе.

Избыточное потребление творога может спровоцировать сразу несколько неприятных последствий, среди них набор лишнего веса и ожирение. Несмотря на диетические свойства продукта, из-за излишков белка организм, наоборот, синтезирует жир, пишет РИА Новости. Также избыточное потребление творога в организме провоцирует нарушение обмена витаминов, нервное перевозбуждение и накопление мочевой кислоты, а ее соли откладываются в хрящах, суставах и других тканях.

«Даже самые полезные продукты следует есть умеренно, а здоровое питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Полностью исключать творог из рациона не стоит, так как в нем много витаминов А и D, которых нет в растительных жирах. Также жирный творог содержит триптофан - эта аминокислота помогает оставаться стройными и лучше высыпаться», - резюмировала Людмила Сухорукова.