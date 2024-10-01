«Правила жизни» для долголетия перечислила врач-терапевт

Долгожительница из Японии Канэ Танака прожила 117 лет и 102 дня. Ее секрет долголетия заключался в здоровом образе жизни, правильном питании и умеренной физической активности. И это верный подход, убеждена врач-терапевт Наталья Леонтьева. Доктор напомнила о самых важных правилах долголетия.
По словам врача-терапевта, чтобы прожить много лет и при этом оставаться в здравом уме и здоровом теле, нужно соблюдать определенные «правила жизни» с молодости, пишет RuNews24.ru.
Также важно обеспечить себе полноценный сон: стараться спать не менее 7–8 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время. Можно практиковать расслабляющие техники, такие как медитация, глубокое дыхание и йога. И, разумеется, необходимо регулярно проходить медицинские проверки, а также внимательно следить за состоянием своего здоровья, заключила врач.