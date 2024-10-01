Общество

«Правила жизни» для долголетия перечислила врач-терапевт

Долгожительница из Японии Канэ Танака прожила 117 лет и 102 дня. Ее секрет долголетия заключался в здоровом образе жизни, правильном питании и умеренной физической активности. И это верный подход, убеждена врач-терапевт Наталья Леонтьева. Доктор напомнила о самых важных правилах долголетия.

По словам врача-терапевта, чтобы прожить много лет и при этом оставаться в здравом уме и здоровом теле, нужно соблюдать определенные «правила жизни» с молодости, пишет RuNews24.ru.

«Включите в свое ежедневное меню разнообразные свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу и прочие полезные продукты. Сведите к минимуму потребление рафинированных углеводов, сахара и соли. Уделяйте время физической активности – занимайтесь спортом или выполняйте упражнения. Прекрасными способами поддержания физической формы могут стать ходьба, плавание, езда на велосипеде и занятия йогой. Не забывайте общаться с близкими и друзьями, участвовать в различных мероприятиях и находить время для увлечений – это способствует улучшению психического здоровья и повышению уровня счастья», – советует Наталья Леонтьева.

Также важно обеспечить себе полноценный сон: стараться спать не менее 7–8 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время. Можно практиковать расслабляющие техники, такие как медитация, глубокое дыхание и йога. И, разумеется, необходимо регулярно проходить медицинские проверки, а также внимательно следить за состоянием своего здоровья, заключила врач.