Общество

Около 120 млрд рублей выделят на защиту населения в рунете

Около 120 миллиардов рублей планируется выделить из госбюджета на информационную защиту граждан Российской Федерации, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Из них 95 миллиардов - это субсидия, которая будет выделена радиочастотной службе на достижение результатов федерального проекта, направленного на обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности граждан.

Также предлагается выделить средства на повышение качества шифровок данных, создание инфраструктуры для контроля и противодействия угрозам, развитие отраслевого центра по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий кибератак на информационные ресурсы РФ, проведение анализа защищенности государственных информационных систем, создание и развитие платформы противодействия мошенничеству в интернете, противодействие утечкам данных, выявление фишинговых (мошеннических прим. ред.) сайтов для их блокировки, создание безопасной среды для разработки отечественного программного обеспечения.