Общество

Минобрнауки анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы

Изменения в перечне вступительных испытаний в российские вузы введут поэтапно, они будут вступать в силу в течение 2025 и 2026 годов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Проект приказа, о котором мы говорим, касается миллиона школьников и их родителей. Поэтому мы относимся к его обсуждению серьезно. Общественное обсуждение уже ведется в СМИ, в Telegram-каналах, на ученых советах. Одним из его форматов является и наше заседание», — отметил, открывая встречу, глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Действующий перечень вступительных испытаний при приеме в вузы вступил в силу 1 марта 2022 года. Потребность в его обновлении обусловлена комплексным совершенствованием национальной системы высшего образования.

Основным нововведением стали изменения в перечне вступительных испытаний по педагогическим направлениям подготовки. На данный момент обязательным к выбору экзаменом для них, наряду с русским языком, является обществознание. В новом проекте обязательными становятся предметы, соответствующие будущим профилям педагогического образования (например, абитуриенту, планирующему стать учителем химии, в обязательном порядке понадобится сдавать ЕГЭ по химии).

В ходе дискуссии несколькими представителями технических вузов был поднят вопрос о формате вступительного испытания по русскому языку при поступлении на инженерно-технические специальности. По поводу перехода к зачету по русскому языку (преодолению абитуриентом минимальной планки баллов ЕГЭ) высказывались разные, в том числе противоположные мнения, поэтому по предложению Министра было решено дополнительно всесторонне проработать этот вопрос.

При этом было поддержано возвращение в новый перечень вступительного экзамена по иностранному языку при поступлении на экономику, менеджмент и управление персоналом, что не снимает более широкого вопроса о новых мерах по повышению качества приема на экономические специальности.

Подводя итоги заседания, Валерий Фальков отметил, что документ скорректируют с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний. Кроме того, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, — только в 2026 году.

Напомним, что процедура общественного обсуждения проекта приказа завершится 10 октября.