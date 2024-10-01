Почетные знаки «Отличник просвещения» получили 25 учителей в Пскове

Торжественный концерт, приуроченный ко Дню учителя, состоялся в Псковском городском культурном центре 3 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
С поздравительным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин.
«Я считаю, что это один из самых важных для нас праздников - День учителя. Конечно, я всегда рад вас всех видеть. Сегодня хотелось бы вам пожелать обычного человеческого счастья, стойкости духа, потому что в вашей жизни много чего происходит, особенно когда наши дети что-то интересное придумают. У вас большая, трудная задача - воспитать наших детей, сделать так, чтобы они готовы были к взрослой жизни. Я вам желаю счастья, желаю эту задачу выполнить и, конечно, чтобы всегда оставалось время на себя», - обратился к учителям глава Пскова.
Далее Борис Елкин наградил учителей почетными знаками «Отличник просвещения»:
- Татьяну Александрову, педагога-психолога Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
- Галину Андрееву, учителя истории и обществознания Лицея «Развитие».
- Елену Баженову, учителя русского языка и литературы Средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского.
- Михаила Баранова, учителя информатики Средней общеобразовательной школы №12 имени Героя России Алексея Ширяева.
- Татьяну Бородину, заместителя директора по воспитательной работе Псковского технического лицея.
- Нелли Бурдову, учителя русского языка и литературы Средней общеобразовательной школы №11.
- Елену Васильеву, педагога-библиотекаря Средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского.
- Наталью Веселкову, директора Средней общеобразовательной школы №5 имени Героя Российской Федерации Марка Евтюхина.
- Ларису Горбашову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Вечерней общеобразовательной школы №1.
- Татьяна Грошева, учителя истории Многопрофильного лицея №8.
- Ольгу Замирскую, директора Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28.
- Наталью Иванову, учителя начальных классов Социально-экономического лицея №21 имени Героя России Сергея Самойлова.
- Аллу Коныгину, заместителя директора по учебной работе Средней общеобразовательной школы №5 имени Героя Российской Федерации Марка Евтюхина.
- Оксану Кузьмину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лицея №4 «Многопрофильный».
- Светлану Курбыко, заместителя директора по воспитательной работе Псковского педагогического комплекса.
- Светлану Магеру, учителя русского языка и литературы Средней общеобразовательной школы №24 имени Льва Малякова.
- Татьяну Михайлову, воспитателя группы продленного дня Средней общеобразовательной школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых.
- Елену Морякову, учителя физики Лицея экономики и основ предпринимательства №10.
- Ирину Никонову, учителя начальных классов Псковской общеобразовательной школы-интерната.
- Валентину Степанову, педагога дополнительного образования Эколого-биологического центра.
- Елену Тимофееву, учителя математики Средней общеобразовательной школы №13.
- Елену Тишину, учителя иностранного языка Средней общеобразовательной школы №47.
- Елену Уласевич, педагог дополнительного образования Дома детского творчества.
- Елену Яковлеву, заместителя директора по начальной школе Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
- Светлану Яковлеву, консультанта управления образования администрации города Пскова.
Также в торжественной церемонии приняли участие заместитель главы города Алексей Несмашный, депутат Псковской городской Думы Алексея Форш, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Дмитрий Егоров, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.
Подытожило торжественную церемонию выступление творческого коллектива «Сказ».
Напомним, День учителя в России отмечается 5 октября.