Почетные знаки «Отличник просвещения» получили 25 учителей в Пскове

Торжественный концерт, приуроченный ко Дню учителя, состоялся в Псковском городском культурном центре 3 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С поздравительным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин.

«Я считаю, что это один из самых важных для нас праздников - День учителя. Конечно, я всегда рад вас всех видеть. Сегодня хотелось бы вам пожелать обычного человеческого счастья, стойкости духа, потому что в вашей жизни много чего происходит, особенно когда наши дети что-то интересное придумают. У вас большая, трудная задача - воспитать наших детей, сделать так, чтобы они готовы были к взрослой жизни. Я вам желаю счастья, желаю эту задачу выполнить и, конечно, чтобы всегда оставалось время на себя», - обратился к учителям глава Пскова.