Общество

Жители Пскова стали чаще учиться онлайн

С начала учебного года жители Псковской области активно подбирают интернет-курсы для себя и своих детей. Дата-трафик на профильных сайтах взлетел в 1,6 раз в сравнении с летними месяцами. Несмотря на рост, это один из самых низких показателей в Северо-Западном федеральном округе, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

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В сентябре интерес к онлайн-образованию вырос во всех соседних регионах, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Мурманской и Архангельской областях — в 3 и 2,3 раза соответственно в сравнении с летними цифрами. Новгородская, Калининградская и республика Коми, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в 2 раза, идут сразу следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Карелии и Псковской области: здесь разница составила 1,7 и 1,6 раза соответственно.

В 2024 году жители Пскова на 10 % чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объем интернет-данных пока приходится на зимние месяцы и сентябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В регионе их посещают на 37 % активнее, чем в 2023-м. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 19 %.

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 206 % по Псковскому региону. В этой категории привязка к сезонности еще более ощутима: в сентябре посещаемость порталов выросла в три раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.