Общество

В Псковской области очистили более 15 километров береговой линии в рамках акции «Вода России»

В рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» в Псковской области было убрано 15,4 киллометра береговой линии водных объектов и собрано 54,5 кубометров мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото: Комитет по прирождным ресурсам и экологии Псковской области

Начиная с 2019 года, Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».



Мероприятия в 2024 году реализуются в муниципальных районах области по планам органов местного самоуправления.



Администрациями муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтерами были организованы экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы и др.



В сентябре месяце 140 человек из 10 муниципальных образований области приняли участие в мероприятиях «Вода России».