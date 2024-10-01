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Чеснок, мёд или таблетки: псковский врач назвала эффективные способы лечения и профилактики «простуд»

В самом разгаре сезон «простуд», которыми в народе называют различные острые респираторные заболевания. Каждый лечит их по-своему: одни идут к врачу и следуют назначениям, другие покупают в аптеке «выписанные» самостоятельно препараты, третьи прибегают к народным средствам, которые находятся под рукой. Заваривают чай с мёдом, налегают на чеснок и лимоны, дышат над картошкой, ставят «банки» или идут в баню. Насколько полезны подобные методы, и кому они могут навредить? Почему не стоит геройствовать и выходить на работу при появлении симптомов ОРВИ? Какой способ профилактики самый эффективный? На эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей ответила терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу.

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О чесноке, картошке и прогреваниях

- Елена Сергеевна, наступил сезон «простуд», с которыми многие предпочитают бороться народными методами. Допустимо ли это, или лучше прибегать к медицинским препаратам?

- Я, как врач, не отрицательно отношусь к народным средствам, но ко всему нужно подходить разумно. Ими можно укреплять организм для профилактики. Какие «народные средства» я имею в виду? Это витамин С, который губительно действует на вирусы, правильное здоровое питание - в рационе должны быть овощи, фрукты, полноценные белки. Важно вести здоровый образ жизни и высыпаться, человек должен быть эмоционально, психически спокоен. Как только он изнуряется работой, не высыпается, у него ослабляется иммунитет, и липнут все заболевания, вирусные в том числе. Нужно закаляться, но начинать, конечно же, не в сезон «простуд». Если заболевание уже налицо, конечно, требуются таблетки. На первых порах я рекомендую пациентам обильное питье и противовирусные препараты. Все мы знаем, что вирусы входят в слизистую ротовой полости и носа, поэтому, если мы чихаем, горло начинает першить, предпочтительнее местные препараты. Заболело остро, першит, чешется, начинается покашливание — рассасывающие. К каждому нужен индивидуальный подход. Если требуется, назначаем симптоматическую терапию, жаропонижающие. До 38-ми градусов температуру желательно не сбивать. Повышение температуры - это защитный иммунный ответ, организм начинает бороться с вирусом и вырабатывать интерферон. Когда мы постоянно подавляем небольшую температуру, это неправильно. Но если она уже под 39, естественно, надо помогать организму жаропонижающими препаратами. При выздоровлении также рекомендую в течение нескольких дней назальные спреи или мазь для профилактики и лечения вирусных заболеваний, чтобы адаптация прошла успешно. Особенно это касается детей: бывает, они поправились, через 5-7 дней придут в садик или школу, там кто-то чихнет на них, и опять заболели. Но в первую очередь нужно вести здоровый образ жизни, и чтобы ребенок шёл в школу, в садик с настроением, чтобы комфорт был в семье.

- Насколько эффективны чеснок и ингаляции над картошкой, о которых многие из нас помнят с детства?

- Я тоже это рекомендую. Чеснок обладает антибактериальным действием, но нужно понимать, как и кому его можно применять. Как мне иногда говорят: «Чеснок в нос и пошёл». Во-первых, это очень мощная кислота, которая может вызвать ожоги. Во-вторых, чеснок можно употреблять взрослым, детям лучше не стоит, да они и не особо любят его. Свежий чеснок можно добавлять в овощные салаты. В-третьих, есть противопоказания: язвенная болезнь желудка, гастриты и так далее. Бывает, сала с чесноком наедятся, и начинаются панкреатиты, гастриты, различные обострения. Всему нужна мера. Дышать над картошкой - да, очень хорошо. Она смягчает кашель, особенно, если сварена в мундире, и немножко сливочного масла туда добавить. Подышать, пропотеть. Детям я тоже рекомендую. Но, опять же, это очень индивидуально, самим лучше не лечиться, нужно предварительно проконсультироваться у врача. Если температура 38 и мама его ещё над картошкой дышать отправляет, разве так можно?

- А банки, которые многим из нас ставили на спину?

- То же самое. Откуда люди могут знать, есть у них пневмония, бронхит или нет? В некоторых случаях мы рекомендуем и горчичники, и банки — но это всё равно «отвлекающая» терапия. Подобные средства улучшают микроциркуляцию. Раньше люди обращались к врачу, если не помогало, а сейчас, когда уже запустили, и совсем плохо. Я ко всему хорошо отношусь, но народные методы - это не основной метод лечения больного человека. Если ты перемерз, пожалуйста, сделай лёгкие ножные ванны с горчицей, это хорошо согревает. Или чай с лимоном. Если же появились симптомы заболевания, лучше обратиться к врачу.

- Различные спиртовые компрессы, растирания можно делать?

- Это тоже согревающий эффект, который хорош, если ты подмёрз. Сейчас многие говорят, мол, 5 дней назад попал под дождь, закашлял, температура поднялась. Если бы они разумно сразу всё сделали... Но подчеркну: один раз сделал, потом не помогает, - надо идти к врачу.

- Допустимо ли прогревание носа солью? Сама так раньше делала по совету мамы: грела соль на сковородке, после заворачивала в ткань и прикладывала. Один раз перестаралась — обожгла кожу на переносице.

- Да, или соль, или яйцо вкрутую, всё правильно. И, естественно, нужно хорошо укутать в салфетку, марлю или полотенце. Второй нюанс - смотря что греть. Я часто назначаю согревающие на стадии разрешения гайморитов, когда человек уже пролечился, и мы видим остаточные явления. А если головная боль, температура, о чем тут говорить? Так можно нагреть и менингит, и другие серьёзные осложнения.

Про баню, мёд и мороженое

- При лечении простудных заболеваний используют мёд, он эффективен?

- Больше полезен, чем нет, но нужно учитывать, что мёд – это один из самых мощных аллергенов. Поэтому если человек его переносит, у него нет аллергии - да, конечно, можно. И стоит помнить, что мёд очень сладкий, есть ряд противопоказаний. Ложками его есть не рекомендуется. Чай с медом, малиной, лимоном — это первым делом, когда ты пришел из большой аудитории, где находился с людьми, и чувствуешь, что познабливает. Но, повторюсь, если нет аллергии и сахарного диабета.

- Куриный бульон помогает?

- Куриный бульон помогает, он, как минимум, горячий. Можно употреблять, но я в своей практике не особо это использую.

- Вы упомянули чай с лимоном, а другие жидкости полезны? Чай с имбирем, морсы многие варят. Облепиху тоже советуют добавлять в рацион осенью.

- Да, это всё хорошо. К примеру, клюквенный морс - это же витамин C. Калину многие заваривают, с имбирем чай пьют. Только лучше имбирь потереть на терке, а чай отдельно - не пакетированный с имбирем. Не чай с лимоном из пакетика, а именно дольку лимона отрезать.

- То есть, натуральное всё использовать?

- Да, конечно, всё натуральное должно быть. Потому что чай с добавками – это просто ароматизаторы.

- Одно из противоречивых средств для профилактики и лечения «простуд» – баня. Можно ли ее вообще посещать, когда заболел, и помогает ли она для профилактики заболеваний?

- Баня — дело хорошее, но её можно посещать здоровому человеку, когда он себя хорошо чувствует. Зачастую у людей, которые любят баню, уже имеется куча заболеваний. В моей практике это контингент 60 плюс - взять Серёдку, здесь у многих частные дома. Понятно, что у них по два-три заболевания есть, и каждую субботу они идут в баню. С какой целью? Просто помыться или попариться? Я всегда говорю, в баню можно ходить, но чтобы хорошо себя чувствовать: давление хорошее, нет температуры и обострений хронических заболеваний. Важно помнить, что это большая нагрузка на сердце, тепло не все хорошо переносят, сосуды расширяются. А если сосуды склерозированы, забиты холестерином? Отсюда иногда и вытекает: в баньку сходил, вышел - тромб отлетел. После бани могут возникать острые коронарные синдромы и летальные исходы. Здесь подход тоже должен быть индивидуальный. Баня хороша для здорового человека, который идет туда в хорошем самочувствии. Для профилактики, если промерз, - да, можно сходить попариться. Но, опять же, не всем можно париться. Люди часто забывают, кому что можно, а кому нельзя... Мол, баня всё вылечит. Отсюда много осложнений происходит.

- Говорят, осенью и зимой стоит отказаться от холодных напитков и мороженого. Мол, так можно только усугубить свое положение и заболеть. Так ли это?

- Ну, во-первых, и так холодно. Зачем холодные напитки и мороженое? Конечно, лучше отказаться. Некоторые говорят, мол, наоборот, надо больное горло лечить холодом. Нет, не надо. Бывает, человеку совсем не хочется есть, а вот от мороженого не отказался бы - , например, при обострении хронического тонзиллита, когда горло сильно болит, - тогда немножко можно. Мороженое высококалорийное, и небольшими порциями, понемногу допускается. Детям, бывает, тоже дают, когда у них аппетита совсем нет. Но лучше всё это не использовать. А уж тем более, если напиток холодный, да ещё и газированный — от этого вообще никакой пользы нет.

О «героях» и вакцинации

- Многие люди не обращаются к врачам при появлении симптомов ОРВИ, а просто идут в аптеку. Какие препараты можно самостоятельно принимать для профилактики и облегчения симптомов?

- Мне даже немножко обидно, когда везде рекламируют хорошие противовирусные спреи, а люди их не используют. Приезжаешь к человеку, он говорит, что у них в классе или на работе все заболели, чихают, и он сразу начал антибиотики пить, аспирины, парацетамолы. Сам говорит, что вирус подцепил, а противовирусные не принимает. Вирус начинает размножаться мгновенно, быстро становится заразным для других, поэтому первым делом нужно сразу забрызгать в нос. Первые сутки - это самое главное. Мне кажется, у себя на участке я уже всех научила это делать. Есть всевозможные препараты, и то, что предложат в аптеке, на совести фармацевта.

- Почему нельзя самостоятельно выписывать себе антибиотики?

- Потому что мы добились устойчивости. Сейчас многие люди резистентны к антибиотикам. У нас была хорошая группа препаратов, которые замечательно работали, но несколько лет назад люди их бесконтрольно принимали, не обращаясь к врачам, чем вызвали устойчивый штамм. Когда человек самостоятельно принимает антибиотики, он часто это делает неправильно — не подбирает верную дозу, не соблюдает период лечения. 2-3 дня попьют и бросают, а это значит, что микроб не погиб. Он мутировал, приспособился к препаратам. Сейчас эту группу мы вынуждены не назначать, чтобы потом они опять заработали.

- Некоторые думают, что при «легкой простуде» можно не идти к врачу, а продолжать ходить на работу или учебу. Почему лучше так не делать? И когда пора к доктору?

- Одно дело, если ты подмёрз, появился небольшой насморк, и чувствуешь, что вируса нет, — тогда обычно спокойно идут на работу. Но если начинаешь чихать, понимается температура, из носа категорически течет, в таком случае нельзя никуда идти, лучше вызвать врача. Если начались явные проявления заболевания, нужно сидеть дома, потому что вирус начинает размножаться, ты опасен, можешь заразить окружающих. Почему у нас возникают эпидемии гриппа? Потому что геройствуют, «мне нужно работать, я что-то не сделаю», а потом весь отдел уходит на больничный. С детьми то же самое. Если ты чувствуешь, что заболеваешь, продрог, кости ломает - лучше остаться дома. К вечеру, скорее всего, разыграется, в период от трёх часов до суток уже будет ясно, заболел ты или нет. И лучше предотвратить разгар заболевания. К врачам обращаться следует при высокой температуре, когда много симптомов. Попробовал полечить «народными средствами» день, два, максимум три — и всё, нужно вызывать врача, чтобы не было никаких осложнений. Мы назначаем противовирусные препараты, и через 4-5 дней большинство пациентов поправляются, но всё зависит от особенностей организма. Некоторые так быстро не выздоравливают, и я назначаю другие лекарства, иногда антибиотики. У людей бывают хронические заболевания, например, анемия, её сейчас очень много, в таком случае лечение может быть затяжным. Выписываем препараты железа, и тогда человек идет на поправку.

- Считается, что лучший способ избежать ОРВИ и гриппа — вакцинация, но относительно нее тоже есть ряд мифов. Люди отказываются от прививки, мол, от нее быстрее заболеешь, либо вообще смысла прививаться нет, и так далее.

- Прививаться нужно обязательно. Прививка не защищает от заболевания, но она защищает, грубо говоря, от смерти. Люди заболевают в легкой форме, но она у всех по-разному протекает. У одних небольшая температура и ломота, у кого-то посерьёзнее. Если человек тяжело заболел, возможно, он уже был в продромальном периоде на момент прививки. Сам не знал, температуры не было, не досмотрели, сделали прививку — и он заболел. В ответ на введение антигена у нас вырабатываются антитела, поэтому небольшие проявления так или иначе должны быть. Сделал и вообще ничего нет - это тоже как-то неправильно. Небольшое недомогание, местная реакция в виде болей в плече - это и есть выработка иммунитета. Я считаю, что прививки обязательно нужно делать. Грипп сам по себе не так опасен, как его осложнения.

- Подводя итог, можно сказать, что в профилактике и лечении хороши и медицинские, и народные средства, но ко всему нужно подходить грамотно. И лучше после консультации специалиста.

- Да, совершенно верно.

Беседовала Ульяна Лаблюк