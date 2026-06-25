 
Общество

В России выросло число сделок аренды с последующим выкупом

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Купить жилье стало сложнее из-за жёстких лимитов, высоких ставок и строгих условий банков. Многие клиенты не подходят под критерии льготных программ, а брать обычный кредит под 18–20% готовы единицы. По этой причине на рынке вырос интерес к альтернативе — аренде с последующим выкупом. С начала года их число выросло почти на 50%. Об этом рассказала, коммерческий директор ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова.

Схема работает просто. Человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. Эти выплаты похожи на обычную аренду. Застройщик остаётся владельцем до полного выкупа недвижимости по истечении периода рассрочки. После право собственности переходит дольщику.

Программа ориентирована на разных покупателей. Ей пользуются те, кто не может оформить кредит прямо сейчас, например, из-за смены работы или нехватки официального дохода. В этом случае клиент сразу заселяется в квартиру и платит обычную аренду. За один-три года его положение для банка улучшается, и тогда он берет ипотеку на остаток стоимости. Также такая схема помогает переждать период дорогих кредитов. Механизм фиксирует цену жилья, пишут «Известия».

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