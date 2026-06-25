Биолог рассказал, когда на курортах начинает «цвести» море

Цветение моря на черноморских курортах длится с июня по октябрь, на Азовском и Балтийском морях пик приходится на июль–август, а начинается оно при прогреве воды до плюс 20 градусов и выше, сообщил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

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«Для Черного моря (Сочи, Анапа, Крым) характерен период с июня по октябрь, для Азовского моря — июль-август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится "гороховым супом". Для Балтийского моря также характерен период с июля по август - в эти месяцы активнее всего размножаются цианобактерии, которые иногда бывают токсичными для человека», — пояснил биолог.

Цветение моря — это период массового размножения фитопланктона (водорослей) и цианобактерий, который наиболее опасен для аллергиков, отметил он.

«Очень важно купаться утром, если море цветет, так как в раннее время суток солнце еще не успело прогреть воду до максимума, и водоросли еще не выделили наибольшее количество токсинов», — рассказал Дмитрий Федоров.

Эксперт добавил, что после купания нужно обязательно принять душ с мылом и тщательно просушить кожу, пишет «РИА Новости».