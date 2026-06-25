 
Общество

Биолог рассказал, когда на курортах начинает «цвести» море

0

Цветение моря на черноморских курортах длится с июня по октябрь, на Азовском и Балтийском морях пик приходится на июль–август, а начинается оно при прогреве воды до плюс 20 градусов и выше, сообщил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Для Черного моря (Сочи, Анапа, Крым) характерен период с июня по октябрь, для Азовского моря — июль-август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится "гороховым супом". Для Балтийского моря также характерен период с июля по август - в эти месяцы активнее всего размножаются цианобактерии, которые иногда бывают токсичными для человека», — пояснил биолог.

Цветение моря — это период массового размножения фитопланктона (водорослей) и цианобактерий, который наиболее опасен для аллергиков, отметил он.

«Очень важно купаться утром, если море цветет, так как в раннее время суток солнце еще не успело прогреть воду до максимума, и водоросли еще не выделили наибольшее количество токсинов», — рассказал Дмитрий Федоров.

Эксперт добавил, что после купания нужно обязательно принять душ с мылом и тщательно просушить кожу, пишет «РИА Новости».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026