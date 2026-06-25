Вещество из клубники восстановит движение при болезни Паркинсона

Коллектив исследователей из Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и Московского физико-технического института получил химическое соединение, восстанавливающее моторные функции в модели болезни Паркинсона у различных организмов. Статья о работе опубликована на страницах издания Bioorganic Chemistry. Сейчас врачи располагают лишь препаратами, которые ослабляют симптомы патологии, поэтому медики заинтересованы в новых терапевтических методикам, которые могут быть созданы на основе указанной молекулы.
Изображение сгенерировано нейросетью
В качестве основы для разработки ученые использовали синтетическое вещество серратин (AN2) — аналог природного уролитина А. Он содержится в гранатах и клубнике и известен благодаря своей способности инициировать аутофагию. Это механизм уничтожения химических токсичных соединений, провоцирующих гибель нейронов. На основе этого вещества специалисты синтезировали серию из 27 новых химических структур для экспериментов, пишут «Известия».