Общество

В конкурсе от проекта «ТопБЛОГ» будут участвовать 46 псковичей

По итогам заявочной кампании Псковскую область на конкурсе «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» представят 46 жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники проекта смогут попробовать свои силы в конкурсе, чтобы заявить о себе на всю страну, реализовать медиапотенциал, стать частью масштабного блогерского сообщества, а также побороться за призовой фонд в 15 миллионов рублей от партнеров проекта.

«Уже во второй раз проект "ТопБЛОГ“ запускает конкурс "Спецноминации 2.0“ для тематических авторов, которые создают социально значимый и полезный контент. В этом году свои силы в нем попробовали почти 15 тысяч человек. Заявки поступили из всех регионов России, а также 17 иностранных государств. Блогерская активность участников, их креативный и творческий подход впечатляют: авторы поднимают важные социальные темы, поддерживают актуальную повестку. Уверен, что конкурс уже подарил блогерам яркие эмоции и помог прокачать необходимые навыки. Впереди у ребят множество интересных совместных медиапроектов, а у партнеров, представляющих тематические спецноминации, нелегкая задача — среди тысяч конкурсных публикаций выбрать лучшие», — отметил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурс «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» стартовал в июле этого года. В течение двух месяцев жители региона выбирали близкие для своих блогов тематические спецноминации, представленные компаниями-партнерами, выполняли медиазадания, публиковали в своих социальных сетях контент, а также проходили образовательные модули, помогающие уверенно работать с социальными сетями.

«Создание и ведение блогов плотно входит в нашу профессиональную деятельность в любой сфере. Проект "ТопБЛОГ“- страна возможностей» дает возможность сделать первые шаги в этом направлении в рамках образовательной программы "Медиалаборатория", а также продвинуться в своих знаниях и умениях в треке "Спецноминации 2.0". За несколько месяцев удалось освоить новые форматы общения с целевой аудиторией, обменяться опытом с коллегами, наметить пути развития. Мой блог еще совсем мал, но надеюсь, с помощью обучающих материалов от "ТопБЛОГ" получится развивать его дальше», — поделилась впечатлениями об участии в проекте «ТопБЛОГ» автор канала «Слушаем с Витковской» из Псковской области Нина Витковская.

Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме, который пройдет в конце осени в одном из регионов России. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности в медиа: продюсирование блогов до миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, образовательную поездку в Турцию с посещением площадки сооружения атомной электростанции «Аккую», участие в съемках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламных кампаниях, стажировки, онлайн-курсы повышения квалификации, собственные рубрики на медиаплощадках, приглашения на закрытые мероприятия, консультации по медиапродвижению, встречи с руководством компаний-партнеров.

До 30 ноября у всех жителей страны также есть возможность пройти образовательную программу «Медиалаборатория», подав заявку на сайте проекта. Любой желающий может бесплатно получить доступ к уникальному треку с теоретическими, практическими и творческими заданиями, которые помогут освоить полный комплекс знаний и умений для создания, развития и продвижения своего контента в соцсетях. Участникам доступна база знаний и мощные советы от известных блогеров.

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.