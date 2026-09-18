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Суд отказал псковскому военному в оспаривании бездействия командира части

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Псковский гарнизонный военный суд рассмотрел административное исковое заявление военнослужащего войсковой части (рядового) о признании незаконным бездействия командира войсковой части, связанного с нерассмотрением рапортов об увольнении со службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

В заявлении истец указал, что проходит военную службу по контракту в войсковой части. 4 февраля и 20 июня он посредством почты обратился к командиру войсковой части с рапортами об увольнении, которые получены последним 11 февраля и 1 июля. Однако результат рассмотрения рапорта до рядового не дошел, мужчина посчитал это незаконным. Кроме того, в пояснении защитник рядового указал, что при ознакомлении с материалами дела по ранее оставленному без рассмотрения иску ему стало известно о наличии ответа командира войсковой части от 11 февраля на рапорт. При этом рядовой выразил свое несогласие с его содержанием.

Командир войсковой части в адрес суда представил копию рапорта, датированного 1 февраля, и ответ на него, направленный истцу. Представленная копия ответа на рапорт от 19 февраля свидетельствует о том, что данное обращение рассмотрено с указанием на то обстоятельство, что вопрос об увольнении с военной службы будет рассмотрен на аттестационной комиссии по предоставлению документов, подтверждающих право на увольнение.

Согласно рапорту от 20 июня, истец просит повторно рассмотреть рапорт от 1 февраля об увольнении его с военной службы и направить письменный мотивированный ответ. Командир войсковой части в адрес суда представил ответ на данный рапорт от 2 сентября, разъясняющий порядок представления к увольнению. Таким образом, командир войсковой части в должной мере выполнил предписания устава в части, касающейся работы с обращениями, заявлениями и жалобами граждан, и бездействия не допущено.

В удовлетворении административного искового заявления отказано. Решение в законную силу пока не вступило.

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