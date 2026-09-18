До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 19 сентября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 19 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.

В Пскове ночью пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью прогнозируется от +10 до +12 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.

Атмосферное давление низкое.