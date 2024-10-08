Алена Трунова: Безработица в Псковской области на историческом минимуме

Безработица в Псковской области на данный момент находится на историческом минимуме, отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова в рамках передачи «Беседка» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).
Также председатель комитета отметила, что кадровая проблема сейчас выглядит немного иначе. Работодатели стремятся сохранить работников на их рабочих местах, поэтому улучшают условия труда и привносят дополнительные решения, поддерживающие сотрудников. Комитет по труду и занятости в этом процессе выполняет контролирующую и рекомендательную роль.
В этом комитет по труду и занятости тесно взаимодействует с профсоюзами, проводя трехсторонние конференции и обсуждая возникающие вопросы.