Общество

Алена Трунова: Безработица в Псковской области на историческом минимуме

Безработица в Псковской области на данный момент находится на историческом минимуме, отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова в рамках передачи «Беседка» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

«Безработица на историческом минимуме. Мы не отменяем проблему безработицы. Минимальный процент - это тоже процент. Для безработных есть хорошие новости. У них большой выбор: есть база вакансий, из которой они могут что-то выбрать. Соотношение около 10 вакансий на 1 человека. Сейчас около 900 человек стоит на учете по безработице», - рассказала Алена Трунова.

Также председатель комитета отметила, что кадровая проблема сейчас выглядит немного иначе. Работодатели стремятся сохранить работников на их рабочих местах, поэтому улучшают условия труда и привносят дополнительные решения, поддерживающие сотрудников. Комитет по труду и занятости в этом процессе выполняет контролирующую и рекомендательную роль.

«Мы выдаем рекомендации: как создавать условия для, например, многодетных семей, для матерей-одиночек. Работодатели могут туда также вносить от себя какие-либо преференции, улучшающие условия труда. А нам нужно выявлять эти успешные практики и поощрять их. Работодателям необходимо делиться опытом», - подытожила Алена Трунова.

В этом комитет по труду и занятости тесно взаимодействует с профсоюзами, проводя трехсторонние конференции и обсуждая возникающие вопросы.