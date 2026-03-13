Правнучку Хрущева внесли в реестр иноагентов

Правнучка советского лидера Никиты Хрущева - Нина Хрущева* внесена в реестр иностранных агентов, сообщается на официальном сайте Минюста РФ.

Фото: РИА Новости

«Тринадцатого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Н.Л. Хрущева*», - говорится на сайте.

По мнению министерства, Нина Хрущева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

«Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником», - следует из опубликованного материала.

Проживает Нина Хрущева*, по данным Минюста, за пределами России.

* Признан иностранным агентом в России.