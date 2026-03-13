 
Общество

Суд взыскал более миллиона рублей с подрядчика по делу о реконструкции псковской библиотеки имени Василева

Арбитражный суд Псковской области вынес решение по делу № А52‑6225/2025 о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы по реконструкции здания историко‑краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе арбитражного суда Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Речь идёт о здании по адресу: Псков, площадь Ленина, дом 3. Между компаниями были заключены четыре договора подряда на корректировку проектной документации. В перечень работ входили: замена светильников, разработка решений по питанию насосов, диспетчеризация лифтового оборудования, подключение системы пожарной сигнализации к комплексу «Стрелец‑Мониторинг», расстановка опор наружного освещения, а также создание имитации фрагмента стены церкви.

ООО «ПромЖилСтрой» заявило, что полностью выполнило взятые обязательства. В подтверждение компания представила акты выполненных работ. Дополнительным аргументом стало то, что 28 декабря 2024 года Администрация г. Пскова выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Тем не менее ООО «Строительная компания „Развитие“» оплатило работы лишь частично. В связи с этим заказчик обратился в суд с требованием взыскать задолженность.

2 марта 2026 года суд вынес решение по делу № А52‑6225/2025. Требования истца удовлетворены частично: с ответчика взыскано более 1,1 млн рублей, включающих основной долг и пени. В то же время суд отказал в удовлетворении части требований, касающихся взыскания неустойки.

