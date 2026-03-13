Псковичей приглашают на ночные наблюдения за планетами у памятника Александру Невскому на Соколихе

Псковичи смогут вживую увидеть Юпитер, Уран и другие небесные тела завтра, 14 марта. Наблюдения пройдут возле памятника Александру Невскому — мероприятие организуют клуб «АстроПсков», Псковский планетарий и Центр «Юный техник в Пскове», сообщили в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Встреча назначена на вечер: с 20:00 до 23:00. Организаторы уверяют — погода обещает быть ясной, а значит, условия для наблюдений будут идеальными. Найти астрономов-любителей можно будет на горке через дорогу от стоянки у памятника.

Главный сюрприз вечера — дебют нового мощного телескопа с диаметром зеркала 300 мм. Аппарат, приобретённый в рамках проекта «Звёздный класс», в полтора раза превосходит по размерам тот телескоп, который обычно использовали на подобных мероприятиях. Благодаря ему гости смогут рассмотреть небесные тела с небывалой детализацией. Расстояние до Урана в этот момент составит почти 3 млрд километров — но мощный инструмент позволит разглядеть планету во всей красе.

Участие в мероприятии бесплатное. Организаторы советуют одеваться потеплее и брать с собой горячий чай — весенний вечер может оказаться прохладным. Если у вас есть собственный бинокль или телескоп, его тоже можно принести: специалисты помогут разобраться с настройками или дадут возможность другим гостям взглянуть в вашу оптику.

Событие проходит в рамках проекта «Звёздный класс», реализованного при поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества (Фонд президентских грантов). Также будет задействовано оборудование, приобретённое в рамках научно‑просветительского проекта «Поехали!».

