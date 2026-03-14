В России предупредили о крупных штрафах за мытье машины во дворе

За мытье автомобиля во дворе многоквартирного дома владельцам автомобилей может грозить штраф до 250 тыс. рублей. Об этом 14 марта сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Смывая с кузова автомобиля грязь, реагенты, дорожную пыль и другие вещества, токсичные для окружающей среды, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, за нарушение требований в сфере охраны окружающей среды для граждан предусмотрены штрафы в размере до 3 тыс. рублей. Для юридических лиц наказание значительно строже, так как штраф может составить от 100 до 250 тыс. рублей. Кроме того, в отношении организаций возможно применение меры в виде административной приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Уточняется, что мойка автомобиля во дворе также может быть квалифицирована как нарушение санитарных норм. В этом случае для граждан предусмотрен штраф до 1 тыс. рублей, а для должностных лиц до 2 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф может достигать 20 тыс. рублей.

Машеров также добавил, что протирание стекол, фар или номерных знаков автомобиля тряпкой без использования химических средств не считается нарушением.

