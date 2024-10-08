Общество

Игорь Иванов: Нужно увеличивать МРОТ

Нужно повышать минимальный размер оплаты труда для увеличения покупательской способности граждан. Такое мнение председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов выразил в рамках передачи «Беседка» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

«Изначально это профсоюзы настаивали, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума. В следующем году МРОТ увеличится на 16% и составит 22 000 рублей. Нам нужно увеличивать размеры МРОТ. Мы будем предоставлять правительству свои расчеты. Необходимо сделать так, чтобы МРОТ был равен размеру рабочей ставки, а не был совокупностью ставки с надбавками, стимулирующими, компенсационными выплатами. Нужно. чтобы росла покупательская способность», - прокомментировал повышение МРОТ Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа напомнил, что достойная заработная плата - одна из основных задач профсоюзов.

«Надо больше думать о людях, надо платить достойную зарплату, обеспечивать безопасное рабочее место, то есть о людях надо думать. Это наша задача», - подытожил Игорь Иванов.