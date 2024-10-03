Экономика

«Дневной дозор»: Зачем нужен МРОТ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему изменений минимального размера оплаты труда. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что с 2025 года размер минимального размера оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников. Также премьер подчеркнул необходимость обеспечить опережающий рост МРОТ - к 2030 году он должен достичь 35 тысяч рублей. Такую задачу в начале июне на Петербургском международном экономическом форуме поставил президент России Владимир Путин.

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Справедливости ради отметим, что МРОТ с определенной периодичностью, действительно, минимально поднимают, о чем с гордостью заявляют власти. Однако возникает вопрос, зачем он вообще нужен? Насколько его рост коррелируется с ростом цен или средней зарплаты? Если посмотреть реальный уровень зарплат, то минимального размера оплаты труда у нас фактически не существует. МРОТ сильно отстает от уровня зарплат и темпов инфляции. Получается, это некий абстрактный показатель, «вещь в себе». Почему же тогда с ним носятся как с важной социальной номой?

Существует мнение, что это не более чем манипулирование цифрами, чисто чиновничьи придумки, имеющие слабое отношение к жизни. А может, это, наоборот, важная финансовая отсечка, которая гарантирует социально необеспеченным граждан минимальные требования от государства и ставит блок на зарплаты ниже определенного уровня? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Минимальный размер труда - это определенный социальный договор между работником, работодателем и государством о том, что зарплата ниже установленной величины быть не может. Это одна из ключевых величин, за которые борется профсоюзное движение России, рассказывает председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. В этом направлении удалось добиться определенных успехов, но минимальный размер оплаты труда, по его мнению, все равно еще недостаточен.

«Мы боролись, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума. Мне кажется, это логично. То есть работник должен получать ту заработную плату, на которую он хотя бы минимально может обеспечить свои потребности. Мы этого добились. Сегодня мы это фиксируем, что МРОТ даже с опережающими темпами увеличивается. То есть правительство в этом плане с профсоюзами работает неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы еще более опережающие темпы были, но я думаю, что мы к этому тоже придем. Президент страны поставил задачу перед финансово-экономическим блоком правительства, что в 2030 году МРОТ должен быть не ниже 30 тысяч рублей. Мне видится, что эта цифра должна быть еще более ощутимой. Все мы ходим в магазины, все мы понимаем, что есть официальная инфляция, есть реальная. И благосостояние граждан необходимо увеличивать, тем самым увеличивать покупательскую способность граждан, нужно перезапускать экономику. Касаемо минимального размера оплаты труда. Существуют разные трактовки и сегодня. На самом деле, система оплаты труда у разных категорий не совсем прозрачная. Вот мы, профсоюзы, настаиваем, чтобы должностной оклад у работника - бюджетный сектор, или, допустим, ставка первого разряда, от которой уже мы исходим, из которой идет начисления заработной платы, - чтобы вот эти величины были не ниже минимального размера оплаты труда».

Согласно трудовому законодательству, если работник полностью отработал норму рабочего времени и выполнил норму своих рабочих обязанностей, его ежемесячная зарплата не может быть ниже МРОТа. На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля, напоминает начальник отдела надзора и контроля по правовым вопросам и охране труда Государственной инспекции труда в Псковской области Елена Белогрудова. В инспекцию труда поступает мало обращений по поводу того, что вся зарплата ниже МРОТа. В основном обращения такого характера, что работодатель включает в общий состав зарплаты выплаты, которые не подлежат включению в МРОТ: надбавка за вредность, за совмещение, расширение зоны обслуживания и так далее.

«Получается, работодатель берет оклад, добавляет туда выплаты, и вроде как в целом получается, что у работников выходит МРОТ. За последние, наверное, полтора года около 20 таких обращений к нам в инспекцию поступало. По всем таким нарушениям, которые мы выявляли, работодателю направлялись предостережения, если это подтверждалось в ходе проверки достоверности сведений, а в ответ работодатель доплачивал работнику необходимую сумму и предоставлял нам подтверждающие документы. Порядка пяти обращений - это от работников медицинских организаций. Также есть обращения от педагогических работников, поскольку у них зачастую много разных надбавок и добавок, которые им положены. Зачастую бывают недобросовестные работодатели, которые либо неправильно понимают нормы законодательства, либо намеренно это делают. Но пытаемся это выявить в ходе проведения своих как профилактических мероприятий, так и контрольно-надзорных. Очень часто поступают обращения, когда работник работает, совмещая две профессии. То есть он работает за иных работников, которые находятся на больничном либо в отпуске, а по итогу его заработная плата не меняется, никаким образом не увеличивается».

Директор псковского «Империала» Николай Рассадин полагает, что минимальный размер оплаты труда — это попытка показать населению, что государство о нем заботится, попытка воздействия на наше сознание. А то, что повышение МРОТ приведет к очередному витку инфляции, - государству уже «по барабану».

«Увеличивая МРОТ, мы, условно, повышаем среднюю заработную плату. Потому что предприниматель и государственные структуры ниже этой отметки не могут опуститься, следовательно, они повышают заработную плату своим сотрудникам. Работодатель повышает заработную плату своим сотрудникам. Скорее всего, это попытка показать населению, что государство о нем заботится. То, что это приведет за собой очередной виток инфляции, в общем, правительству это как бы фиолетово».

У увеличения минимального размера оплаты труда есть прямая связь с налоговой политикой нашего государства, отмечает псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Это не про заботу государства о населении. На самом деле, оно попросту хочет снять с народа вторую шкуру и собрать как можно больше налогов. Комментарий Игоря Савицкого:

«Многие предприниматели платят заработную плату в минимальном размере. Все остальное - в конвертах, в виде вознаграждения, отдельного договора. В общем, ищут такие схемы, чтобы с этих денег не платить налоги в полный мере, как полагается. Теперь штрафы будут увеличиваться. Также оклады чиновников зависят от МРОТ. Следовательно, вырастут их зарплаты, вознаграждения. У них премии, которые от этого зависят, какие-то компенсации и все прочее. Так что связано именно с этими: увеличение фискальной нагрузки на население. Никто там ни о ком не заботится. Я имею в виду - о предпринимателях и о народе. Просто снимают вторую шкуру. Как они заявляют, инициативы "хорошие", но все мы будем жить немножко беднее. Вот и все».

МРОТ должен уйти в историю, убежден вице-спикер Псковского областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике Армен Мнацаканян. Методику расчета зарплат уже давно пора менять, полагает он, поскольку она уже мало соответствует реальности с учетом роста цен.

«Я думаю, что мы когда-нибудь придем к тому, что от этих параметров все равно откажемся. Мы должны жить теми расходами, которые есть у населения, и доходами, которые есть у населения. То, что есть методика МРОТа, что есть совокупный доход семьи, они уже не сходятся в этом плане. Я бы все свел к тому, чтобы взять совокупный доход семьи и населения, и от этого уже отталкиваться и понимать, как человеку надо получать заработную плату. Однозначно, МРОТ, минимальный размер оплаты труда - надо убрать, потому что если мы говорим про МРОТ, тогда должна быть понятна максимальная оплата труда. Такого понятия нет у нас, правильно? Поэтому я думаю, что это понятие со временем должно просто уйти в историю, нужно установить нормальную тарифную заработную плату для каждой категории населения и в целом по всей стране».

Если эксперт заявляет, что в нашей стране, в частности, в Псковской области нет зарплат ниже МРОТ, то он совсем не эксперт и ничего не смыслит в отношениях между работодателем и работником, отмечает экс-руководитель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова. Есть у нас такие зарплаты. И достигаются они путем мнимого трудоустройства на неполный режим рабочего времени. И если проверить штатные расписания субъектов малого и среднего бизнеса по всей стране, то там окажется две трети работников, получающих официально ниже МРОТ, с трудоустроством на полставки или 0,75 ставки. Поэтому такой механизм как минимальный размер оплаты труда нужен. Если его отменить, то в системе трудовых отношений наступит хаос, полагает Ульяна Михайлова и объясняет, почему.

«Минимальный размер оплаты труда сегодня в системе контроля используется как маркер. То есть, если у нас размер заработной платы у работника ниже 19 тысяч (а будет в будущем 22 500), это необходимость такого контрольно-надзорно-общественно-порицательного способа давления на работодателя, чтобы его позвать, разобрать его штатное расписание и, по сути, потрепать его на околостоящие нарушения, чтобы зарплата была выше, чем та, которую он, исходя из своего представления о своей экономике, указывает и платит. Всем ясно, что все остальное в конверте. Например, как бывший представитель работников на территории Псковской области, я эту практику полностью порицала и считала порочной. А сегодня, когда я вижу, что эти безумные налоги просто валят бизнес набок, с экономической точки зрения такое поведение мне понятно. Поэтому резюмируем: МРОТ нужен. Он должен быть примерно на уровне трети рыночной заработной платы, которая реально платится. Помимо этого расчетного способа, должны быть исследовательские способы установления, какой размер зарплаты должен быть. Если его отменить, то мы упадем на бок, и наши работники будут трудоустроены на 0,3 ставки, на 0,4 ставки, будут получать 10 тысяч рублей, 8 тысяч рублей, а все остальное в конверте. И никто этого не увидит, ни с чем не сравнит и никаких мер воздействия применить не сможет».

Многие федеральные и региональные эксперты считают, что такое понятие как МРОТ — это рудимент, который прописан законодательно и продолжает жить своей жизнью, но на самом деле имеет слабое отношение к реальности. Но не все наши сегодняшние респонденты соглашаются с такой точкой зрения, считая, что минимальный размер оплаты труда должен быть сохранен как социальная гарантия, минимальный базис, на который имеет право любой работающих гражданин, и как механизм для контроля за работодателями.

Татьяна Иванова