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Общество

Изменения внесут в расписание поезда по маршруту Псков — Луга в октябре

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В связи с предоставлением окон с 21 по 22 октября изменяется расписание пригородного поезда №6508. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Измененный маршрут Псков - Луга: отправление от станции Псков в 17:55,

Любятово 18:02-18:14,

Торошино 18:39-18:40,

Молоди 18:55-18:56, Новоселье 19:10-19:11,

Лапино 19:20-19:21,

Владимирский Лагерь 19:28-19:29,

Струги Красные 19:35-19:36,

Плюсса 19:58-19:59,

Лямцево 20:14-20:15,

Серебрянка 20:28-20:29,

прибытие на станцию Луга в 20:55.