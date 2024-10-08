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Общество

Изменения внесут в расписание поезда по маршруту Псков — Луга в октябре

08.10.2024 16:51|ПсковКомментариев: 0

В связи с предоставлением окон с 21 по 22 октября изменяется расписание пригородного поезда №6508. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете  по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Измененный маршрут Псков - Луга:

  • отправление от станции Псков в 17:55,
  • Любятово 18:02-18:14,
  • Торошино 18:39-18:40,
  • Молоди 18:55-18:56, Новоселье 19:10-19:11,
  • Лапино 19:20-19:21,
  • Владимирский Лагерь 19:28-19:29,
  • Струги Красные 19:35-19:36,
  • Плюсса 19:58-19:59,
  • Лямцево 20:14-20:15,
  • Серебрянка 20:28-20:29,
  • прибытие на станцию Луга в 20:55.
Теги: #расписание поездов
Источник: Псковская Лента Новостей
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