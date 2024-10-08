Изменения внесут в расписание поезда по маршруту Псков — Луга в октябре

В связи с предоставлением окон с 21 по 22 октября изменяется расписание пригородного поезда №6508. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Измененный маршрут Псков - Луга:
- отправление от станции Псков в 17:55,
- Любятово 18:02-18:14,
- Торошино 18:39-18:40,
- Молоди 18:55-18:56, Новоселье 19:10-19:11,
- Лапино 19:20-19:21,
- Владимирский Лагерь 19:28-19:29,
- Струги Красные 19:35-19:36,
- Плюсса 19:58-19:59,
- Лямцево 20:14-20:15,
- Серебрянка 20:28-20:29,
- прибытие на станцию Луга в 20:55.