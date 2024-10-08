Общество

Лишь 40% псковских продавцов табачной продукции можно отнести к добросовестным — Роспотребнадзор

Штрафы на 3 млн 760 тысяч рублей наложили в Псковской области в рамках надзора за соблюдением антитабачного законодательства за девять месяцев 2024 года, 4 352 единицы продукции сняли с реализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

За указанный период реализовано 132 выездных обследования, и лишь в 43 случаях нарушений не выявлено. Закончились предписаниями 22 обследования, а 50 — стали основанием для проведения контрольных и мониторинговых закупок.

В проверенных торговых точках выявлены нарушения действующего законодательства: отсутствовали перечни реализуемой никотинсодержащей продукции, осуществлялась открытая выкладка табачной и никотинсодержащей продукции. Установлено, что 30 предпринимателей не были зарегистрированы в системе ГИС МТ «Честный знак» в качестве участника оборота никотинсодержащей или альтернативной табачной продукции.

При контрольных и мониторинговых закупках проинспектировано на наличие обязательной маркировки средствами идентификации более 7000 никотинсодержащей, альтернативной и табачной продукции. Выявлено 4352 единицы продукции с нарушением маркировки. Вся продукция снята с реализации.

За выявленные нарушения в отношении виновных лиц применены меры административного реагирования - составлено 92 протокола об административных правонарушениях. По рассмотренным материалам общая сумма наложенных штрафов составила 3 млн 760 тысяч рублей. Вынесены предписания об устранении нарушений.

По оценке экспертов, на данный момент лишь 40% участников оборота никотинсодержащей, альтернативной и табачной продукции можно отнести к добросовестным. В 60% случаев в ходе проверок специалисты находят нарушения антитабачного законодательства.

На четвертый квартал 2024 года запланировано для надзора еще 49 объектов.