Андрей Козлов: Помощь семьям – безусловный приоритет Заксобрания

Помощь многодетным семьям - приоритет для Законодательного Собрания Псковской области. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания региона, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя итоги 57-й внеочередной сессии регпарламента.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
На эти цели дополнительно планируется направить 10,7 млн рублей.
«Учебный год уже на носу, поэтому мы ускорили процесс принятия решения, чтобы родители успели получить деньги вовремя. Помощь семьям – наш безусловный приоритет. Продолжаем работать над тем, чтобы в Псковской области крепко стояли на ногах семьи!» - заключил Андрей Козлов.
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