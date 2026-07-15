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Андрей Козлов: Помощь семьям – безусловный приоритет Заксобрания

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Помощь многодетным семьям - приоритет для Законодательного Собрания Псковской области. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания региона, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя итоги 57-й внеочередной сессии регпарламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«По инициативе губернатора Михаила Ведерникова мы увеличили размер ежегодной выплаты многодетным малообеспеченным семьям на подготовку к школе. Ранее сумма составляла 3 260 рублей – анализ цен показал, что этого явно недостаточно, чтобы собрать ребёнка 1 сентября. Теперь выплата выросла до 5 000 рублей на каждого школьника. Это адресная помощь тем, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Ожидаем, что поддержку получат порядка 6 153 детей из почти 3 тысяч многодетных семей», - отметил Андрей Козлов.

На эти цели дополнительно планируется направить 10,7 млн рублей.

«Учебный год уже на носу, поэтому мы ускорили процесс принятия решения, чтобы родители успели получить деньги вовремя. Помощь семьям – наш безусловный приоритет. Продолжаем работать над тем, чтобы в Псковской области крепко стояли на ногах семьи!» - заключил Андрей Козлов.

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Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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