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Прайс на изготовление и размещение агитматериалов рекламного агентства «АПД»

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ООО «АПД» (ИНН 6027195703) предлагает изготовление и размещение агитационных материалов во время предвыборной кампании депутатов в Госдуму и Законодательного Собрания Псковской области на территории города Пскова и Псковской области на рекламных конструкциях.

Стоимость услуг:

  • печать одного агитационного плаката 6х3 м от 4 100 рублей до 7 500 рублей в зависимости от тиража;
  • печать одного агитационного плаката 4х12 м — 40 000 рублей;
  • изготовление плёнки для призматрона 3м на 6м от 5 000 рублей до 8000 рублей в зависимости от тиража;
  • размещение в городе Пскове от 12 000 рублей до 28 000 рублей в месяц в зависимости от месторасположения агитационного щита 6х3 м;
  • размещение в Псковской области от 12 000 рублей до 28 000 рублей в месяц в зависимости от месторасположения агитационного щита 6х3 м;
  • размещение в городе Пскове от 130 000 рублей до 170 000 рублей в месяц в зависимости от срока на агитационном щите 4х12 м;
  • размещение видеорекламы в городе Пскове от 19 000 рублей до 28 000 рублей в месяц на агитационном щите 6х3 м;
  • монтаж в городе Псков и Псковской области за одну рекламную поверхность 6х3 м от 3 500 рублей до 5 500 рублей зависит от месторасположения и использования спецтехники;
  • монтаж в городе Псков за одну рекламную поверхность 4х12 м 28 000 рублей;
  • корректировка, цветопроба и дизайн-макет от 10 000 рублей.

*стоимость размещение приведена за календарный месяц. Месяц размещения оплачивается заказчиком полностью, вне зависимости от начала или конца размещения агитационного материала.

Телефоны дл я информации: 8(8112)577233, 8960-221-31-41.

Адрес: город Псков, Ольгинская набережная, дом 9а, офис 6.

Реклама: ООО «АПД». Erid: 2SDnje5N4uq

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