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Тренажеры отремонтировали на городском пляже в Великих Луках

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Продолжаются работы по благоустройству территории городского пляжа в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Парламентарий напомнил, что посетил пляж еще весной вместе с депутатами Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной. Участники проверили его состояние и обсудили с жителями вопросы дальнейшего благоустройства.

Тогда великолучане обратили внимание на состояние спортивной площадки. По словам Александра Козловского, несмотря на то, что пляж уже стал популярным местом отдыха, некоторые уличные тренажеры нуждались в ремонте. Жители просили привести их в порядок, чтобы спортивная зона оставалась доступной и безопасной для всех.

«Мы передали замечания в УЖКХ, сотрудники внимательно отнеслись к обращениям жителей и провели необходимый ремонт оборудования. Сегодня можно сказать, что эти недочеты устранены. Работы по благоустройству территории продолжаются, и это заметно. Особенно радует, что городской пляж сегодня — это не только место для отдыха у воды. Современные площадки для воркаута, баскетбола и уличного настольного тенниса делают его полноценной территорией для занятий спортом, семейного досуга и активного отдыха», — отметил Александр Козловский.

По его словам, развитие массового спорта, создание доступной спортивной инфраструктуры и комфортной городской среды — одно из важных направлений Народной программы партии «Единая Россия». «Именно такие проекты помогают сделать здоровый образ жизни доступным для людей всех возрастов», — резюмировал депутат.

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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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