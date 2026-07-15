Тренажеры отремонтировали на городском пляже в Великих Луках

Продолжаются работы по благоустройству территории городского пляжа в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Парламентарий напомнил, что посетил пляж еще весной вместе с депутатами Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной. Участники проверили его состояние и обсудили с жителями вопросы дальнейшего благоустройства.

Тогда великолучане обратили внимание на состояние спортивной площадки. По словам Александра Козловского, несмотря на то, что пляж уже стал популярным местом отдыха, некоторые уличные тренажеры нуждались в ремонте. Жители просили привести их в порядок, чтобы спортивная зона оставалась доступной и безопасной для всех.

«Мы передали замечания в УЖКХ, сотрудники внимательно отнеслись к обращениям жителей и провели необходимый ремонт оборудования. Сегодня можно сказать, что эти недочеты устранены. Работы по благоустройству территории продолжаются, и это заметно. Особенно радует, что городской пляж сегодня — это не только место для отдыха у воды. Современные площадки для воркаута, баскетбола и уличного настольного тенниса делают его полноценной территорией для занятий спортом, семейного досуга и активного отдыха», — отметил Александр Козловский.

По его словам, развитие массового спорта, создание доступной спортивной инфраструктуры и комфортной городской среды — одно из важных направлений Народной программы партии «Единая Россия». «Именно такие проекты помогают сделать здоровый образ жизни доступным для людей всех возрастов», — резюмировал депутат.