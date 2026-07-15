Тренажеры отремонтировали на городском пляже в Великих Луках

Продолжаются работы по благоустройству территории городского пляжа в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»
Парламентарий напомнил, что посетил пляж еще весной вместе с депутатами Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной. Участники проверили его состояние и обсудили с жителями вопросы дальнейшего благоустройства.
Тогда великолучане обратили внимание на состояние спортивной площадки. По словам Александра Козловского, несмотря на то, что пляж уже стал популярным местом отдыха, некоторые уличные тренажеры нуждались в ремонте. Жители просили привести их в порядок, чтобы спортивная зона оставалась доступной и безопасной для всех.
По его словам, развитие массового спорта, создание доступной спортивной инфраструктуры и комфортной городской среды — одно из важных направлений Народной программы партии «Единая Россия». «Именно такие проекты помогают сделать здоровый образ жизни доступным для людей всех возрастов», — резюмировал депутат.
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