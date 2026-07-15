 
Общество

В псковских Писковичах заасфальтировали дорожки на новой общественной территории

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Работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершаются в Писковичах на общественной территории. Дорожки уже заасфальтированы, оборудованы места под скамейки и урны, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Наталья Федорова совместно с депутатом Законодательного Собрания региона Ириной Толмачевой проконтролировала предварительную готовность объекта.

Подрядчик выполнил планировку территории: сеть пешеходных дорожек сделана с учетом ранее существовавших «народных троп». Таким образом, были учтены традиционные пути передвижения местных жителей и перестраховали свежий газон от вытаптывания. Дорожки уже заасфальтированы, оборудованы места под скамейки и урны — их поставку подрядчик ожидает в ближайшее время и сразу приступит к установке.

Неухоженная ранее территория фактически на въезде в Писковичи превратилась в благоустроенную зону спокойного отдыха. Впереди еще ландшафтное оформление зоны: на территории есть несколько массивных валунов, которые руководитель теротдела «Писковичи» Наталья Волкова предложила вписать в ландшафт и сделать «изюминкой». Подрядчик поможет выполнить эту работу.

 


Общественная зона в Писковичах — одна из трех территорий, которые благоустраивают в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В минувшем сезоне общественные территории в Писковичах, Родине и Соловьях стали лидерами народного голосования и получили финансирование на благоустройство.

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Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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