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Представитель МИД России в Пскове назначен советником-посланником посольства РФ в Кении

Представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко перешел на должность советника-посланника посольства Российской Федерации в Республике Кении, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников встретился в Москве с руководителем территориального органа – представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко, который много лет работал в Псковской области как руководитель представительства МИД России.

«Теперь он покидает наш регион в связи повышением и переходом на должность советника-посланника посольства Российской Федерации в Республике Кении. От всей души желаю успехов на новой должности и достижения всех поставленных целей!» - выразил поздравления губернатор.

Также Михаил Ведерников вручил Сергею Ефименко почетную грамоту за высокий профессионализм и вклад в развитие Псковской области.

Исполнение обязанностей представителя МИД России в Пскове возложено на сотрудника представительства Александра Иванова.

Сергей Ефименко родился в 1971 г., в 1995 г. окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «Иностранные языки», в 1997 г. – Российскую Академию государственной службы. Владеет английским и эстонским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.

С 1995 по 1999 гг. работал в администрации Псковской области на различных должностях. С 1999 по 2003 гг., с 2006 по 2009 гг. и с 2011 по 2017 гг. возглавлял территориальный орган – представительство МИД России в Пскове.

Работал в посольстве России в Эстонии с 2003 по 2006 гг. – первым секретарем, с 2009 по 2011 гг. – советником.

С 2017 по 2022 гг. – старший советник постпредства России при ООН в Нью-Йорке. C 19 октября 2022 г. вновь назначен представителем МИД России в Пскове.

Дипломат неоднократно был отмечен благодарностями по Министерству иностранных дел России и постпредству России при ООН в Нью-Йорке. Награжден нагрудным знаком «За отличие» МИД России.