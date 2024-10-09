Общество

Более пяти тысяч школьников из Пскова участвуют в первом этапе всероссийской олимпиады

Более пяти тысяч учащихся школ Пскова принимают участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Испытания проводятся по 21 предмету, из которых юные псковичи чаще всего выбирают математику, русский и английский языки, географию, физику, историю, обществознание и литературу.

Победители Всероссийской олимпиады школьников зачисляются в профильные вузы без экзаменов. В прошлом году в финал вышли 9 псковичей, трое из них стали призёрами.

«Всероссийская олимпиада школьников - самая престижная в стране. Желаю упорства и успехов всем, кто стремится к победе в этом году!» - написал Борис Елкин.