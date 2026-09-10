Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин примет граждан 17 сентября

Личный прием граждан 17 сентября проведет депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №1, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин. Об этом депутат сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».

Изображение: страница Юрия Бурлина в социальной сети «ВКонтакте»

Юрий Бурлин отметил, что на личной встрече граждане смогут обсудить вопросы благоустройства, ЖКХ, социальной поддержки, работы учреждений и другие темы, которые волнуют население. Прием пройдет в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Жители могут записаться на встречу и уточнить детали по телефону приемной: 66-25-12.

Встреча состоится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9. Прием начнется в 14:00.