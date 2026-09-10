ВТБ начинает выдачу карт жителя в Псковской области

ВТБ принимает заявки на выпуск карт жителя в Псковской области. Подать заявление можно во всех отделениях банка в регионе. Теперь жители региона могут использовать одну карту для повседневных покупок, переводов и получения социальных выплат.

У жителей Псковской области появился новый удобный инструмент — карта жителя ЕКП «Псковская» и ее младшая сестра — ЕКПшка для детей. Карты украсят знаковые для Псковской области изображения. Карта жителя — настоящий персональный ключ к скидкам, сервисам и привилегиям по всему региону и за его пределами. Сегодня ведётся активная работа по привлечению торгово-сервисных предприятий, учреждений культуры и спорта к участию в проекте.

«ВТБ имеет большой опыт в части реализации региональных проектов по картам жителя – банк ранее стал партнером в 12 регионах России, сейчас мы начали выдавать эти карты и во Псковской области. Это удобная дебетовая карта, которая оформляется и обслуживается бесплатно, по ней предоставляются бонусы и полезные сервисы, как от организаций Псковской области, так и от самого банка. Оформить карты жителя для детей и взрослых можно во всех наших офисах в регионе», — рассказал управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

На первом этапе запуска по ЕКП «Псковская» будут предоставляться скидки на посещение ряда торговых сетевых магазинов и АЗС, туристических объектов. Позже появятся скидки в отелях, различных магазинах, детских учреждениях культуры и спорта. В дальнейшем карта будет использоваться для оплаты проезда на транспорте региона со скидкой. Пользователи ЕКП «Псковская» смогут пользоваться в Санкт-Петербурге преференциями и скидками, доступными для держателей «Единой карты петербуржца».

В Псковской области карту жителя можно оформить с 6 лет. Для оформления потребуются паспорт или свидетельство о рождении, а также СНИЛС. Для клиентов младше 18 лет необходимо письменное согласие родителей. В Псковской области карта доступна только при наличии постоянной регистрации. Жители региона также могут оформить детскую карту жителя. Она подходит для привычных банковских операций, а в будущем ее функционал будет расширен возможностями оплаты транспорта, получения льгот и прохода в школу.

На сегодняшний день картами жителя от ВТБ пользуются более 730 тысяч человек в 12 регионах России. Карта жителя объединяет в себе удобство классической дебетовой карты и доступ к региональным сервисам. Держателям карты будут доступны все преимущества ВТБ: кешбэк рублями до 15% в выбранных категориях, бесплатное обслуживание, оплата ЖКХ и мобильной связи без комиссии, а также бесплатные платежи и снятие наличных. Дополнительно владельцы карты могут получать скидки, бонусы и специальные предложения от компаний-партнеров.

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