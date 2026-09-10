«Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше»: Андрей Козлов рассказал, как удержать молодежь в муниципалитетах

Кадровый дефицит ощущается во всех ведомствах, но особенно остро – там, где зарплаты неконкурентоспособны. При таком раскладе огромное подспорье - федеральные и региональные программы поддержки. Такое мнение высказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, депутат по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кадровая проблема есть везде. В любом ведомстве, даже где есть неплохая заработная плата. А в тех ведомствах, где зарплата достаточно низкая, неконкурентоспособная, проблемы утраиваются», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, для решения этого вопроса в регионе разработана целая программа: «У нас с недавнего времени есть меры поддержки: "Земский почтальон", "Земский учитель", "Земский доктор". С недавнего времени, семь муниципалитетов в нее попали, где уже "Земские муниципальные служащие". Причем есть подъемные для работы, уже есть реестр должностей, в том числе сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в округах», – рассказал Андрей Козлов.

Депутат также отметил важность привлечения молодежи, которая в условиях высокой цифровизации и быстрых изменений может быть гибкой: «Понятно, что рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Но программа уже действует, она работает по многим муниципальным округам. Пришли уже молодые. Не на бумаге, по крайней мере, даже по моим муниципалитетам есть».

Гость студии также добавил, что с молодыми людьми работают опытные наставники. «Когда это будет опытный наставник, который уже прошел службу, знает все двери, куда стучаться, как направлять, имеет взаимодействие с нашим правительством, министерствами, и молодой сотрудник, который желает себя проявить – вот это, наверное, идеальный вариант», – добавил Андрей Козлов.

Парламентарий также выразил уверенность, что работа в этом направлении будет продолжена.