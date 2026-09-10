Алексей Наумец: Псковская область переживает кардинальные перемены

Псковская область за последние годы кардинально изменилась благодаря губернатору. Такой мнение высказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец по итогам встречи главы региона Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным.

«Я помню, когда я первый раз приехал в город Псков в 2005 году, это был серый, неухоженный город, люди какие-то прямо озлобленные. Когда я приехал второй раз в 2013-м, уже начинался расцвет. Сейчас я вижу, какие кардинальные изменения произошли в Пскове и вообще в Псковской области. Общаясь с населением, я слышу, что они тоже видят эти перемены, всегда благодарят Михаила Юрьевича лично. И когда я смотрел встречу (губернатора и президента - ред.), чувствовал удовлетворение, потому что я тоже причастен к какой-то толике изменений, которые происходят», - подчеркнул Алексей Наумец.

Особое внимание сенатор уделил планомерной работе с проектами территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и восстановлению культурного наследия, отдельно выделив Псково-Печерский монастырь.

«Как офицер Вооруженных сил Российской Федерации, я хочу выразить особую благодарность за заботу о военнослужащих и членах семей особой категории - тех, кто потерял дорогих родных и близких. 47 мер поддержки! Несмотря на то, что мы не самый богатый регион, все делается для этого, потому что победа будет одна на всех», - подчеркнул Алексей Наумец.

По его словам, во время доклада президенту было видно, что губернатор «живет жизнью региона», и это не может быть обманом. «Я счастлив, что могу быть членом этой великой, серьезной, хорошей команды», - резюмировал сенатор.