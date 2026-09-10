Островский суд вынес приговор мужчине, в третий раз уклонившемуся от уплаты алиментов

Островский городской суд вынес приговор местному жителю, который в третий раз уклонился от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

В ходе судебного следствия суд установил, что мужчина обязан платить средства на содержание своего несовершеннолетнего сына. В декабре 2024 года суд привлек его к административной ответственности за неуплату и назначил обязательные работы. Однако после этого мужчина продолжил уклоняться от своих обязательств. С сентября по декабрь 2025 года его задолженность превысила 108 000 рублей, что дало следствию основание возбудить уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.

Суд признал мужчину виновным, учтя, что он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. За новое правонарушение судья назначил ему 10 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из заработной платы в доход государства. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, суд окончательно определил мужчине 1 год исправительных работ с таким же ежемесячным удержанием средств.